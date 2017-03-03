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Министр без портфеля в правительстве Сербии Славица Джукич-Деянович попала в ДТП вечером в четверг, 2 марта, на юге страны в районе города Ниш. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Известно, что водитель машины, в которой находилась министр, пошел на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой фурой.

В результате аварии пострадали два человека – министр и ее водитель. Славица Джукич-Деянович получила перелом ключицы и травму плеча, а ее водитель получил травму головы.

Медики оценивают состояние обоих пострадавших как стабильное.