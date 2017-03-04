Популярность в интернете набирает популярность фотография двух мальчиков, которые сделали одинаковые прически, сообщает "Российская газета". Школьники сделали это для того, чтобы ввести в заблуждение своего учителя. Комичность ситуации заключается в том, что ребята настолько разные, что прическа вряд ли могла бы сбить с толка преподавателя.

"Эти мальчики лучшие друзья, они сделали одинаковые стрижки, чтобы подшутить над учителем. Они уверены, что она не сможет их различить", — с такой подписью опубликовал снимок автор фотографии.

Пользователи соцсетей стали рассуждать, что у мальчиков разные скулы, отличается цвет глаз и одежда, поэтому они бы с легкостью распознали кто есть кто.