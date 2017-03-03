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В правительстве России отказались от идеи продавать спиртосодержащие лекарственные средства по рецептам, пишут "Известия", ссылаясь на слова представителя премьера РФ Александра Хлопонина Натальи Платоновой.

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По ее словам, для того, чтобы пациенту получить рецепт, ему нужно сходить к врачу. Каждый визит оплачивает страховая компания. Поэтому в правительстве пришли к выводу, что "выдача рецептов на валокордин или боярышник нецелесообразна".

Напомним, в конце прошлого года в Иркутской области умерли 76 человек, больше 120 пострадали после отравления "Боярышником". Как потом показала экспертиза, в настойке был метанол.