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Первый день весны ознаменовался для Новокузнецка выездным кастингом областного конкурса красоты "МедиаКраса 2017", в котором приняли участие 83 девушки из Кузбасса, а также Казахстана, Томской области и Алтайского края. Организаторами конкурса выступили "Кузбасская медиагруппа" и коллегия адвокатов "Регионсервис".

В этом году конкурс изменил формат. На кастинг пригласили девушек не только стандартной модельной внешности, но и красавиц формата size plus, а также тех, кто в первую очередь стремится построить карьеру в крупной компании.

Как сообщают организаторы мероприятия, в ходе кастингов девушки старались удивить жюри не только своими внешними данными, но и творческими способностями. Они пели, танцевали и даже показывали акробатические трюки. Во время реалити-шоу их ждет множество испытаний, где таланты будут играть не последнюю роль. Любопытно, что одна из претенденток пробовала свои силы на кастинге "МедиаКрасы" уже во второй раз. В ходе своего дебюта она, по её признанию, не решилась показать фигуру, однако в этом году решила поучаствовать в номинации "Карьера".

Премьерная серия 5 сезона реалити-шоу "МедиаКраса 2017" выйдет в эфир на телеканале "Мой город" 8 марта в 21.30. Всего в рамках реалити-шоу запланировано 14 серий.