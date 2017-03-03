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Процедуру доступа журналистов на заседания суда по уголовному делу бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова разъяснили в судебной инстанции.

Напомним, необходимость в пояснении позиции суда понадобилась в связи с тем, что сначала представителям СМИ запретили вести на процессе аудиозапись, а также видео- и фотосъемку, а 1 марта журналистов попросили покинуть зал заседания.

Портал Amic.ru в этом контексте направил официальное обращение на имя председателя Железнодорожного районного суда Барнаула Николая Межевалова, попросив последнего разъяснить, считать ли теперь процесс над Юрием Денисовым закрытым от средств массовой информации.

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На это наша редакция получила следующий ответ:

"Ваше обращение от 01.03.2017 года рассмотрено. Железнодорожный районный суд г.Барнаула сообщает следующее. Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Денисова Ю.Н., Денисовой Т.М. является, в соответствии со ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, открытым.

Представители средств массовой информации имеют право присутствовать в судебном заседании, в письменной форме или с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства, для чего не требуется уведомлять суд или получать специальное разрешение.

Вопросы, связанные с соблюдением регламента и порядка в судебном заседании, относятся к компетенции судьи, председательствующего по делу.

Соответственно, фотосъемка, видеозапись, киносъемка, а также трансляция по радио, телевидению, в сети Интернет хода судебного разбирательства могут осуществляться только с разрешения судьи, председательствующего по делу (ч. 5 ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Заявление с просьбой об их проведении может быть подано в суд через приемную суда или по электронной почте, подлежит рассмотрению в судебном заседании с выяснением мнения участников процесса (ч. 5 ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Рассмотрение указанного уголовного дела будет продолжено в помещении Железнодорожного районного суда г. Барнаула по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 130, каб. № 214, 07 марта 2017 года в 10 ч. 00 мин., председательствующий по делу судья Первухина Н.В.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова обвиняют в получении взяток, в том числе в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством. Следствие считает, что экс-чиновник незаконно получил около 2,5 миллионов рублей. Жене бывшего вице-губернатора Татьяне Денисовой инкриминируют посредничество при получении преступных денег.