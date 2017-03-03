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Следователи инициировали доследственную проверку после того, как в местных СМИ появилась информация о нападении мужчины на школьника из-за снежка, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как сообщается, в четверг, 2 марта, житель Барнаула "применил физическую силу" к ученику 6-го класса СОШ № 13, который попал снежком в его автомобиль.

По данному факту назначена доследственная проверка.