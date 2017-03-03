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Следователи инициировали доследственную проверку после того, как в местных СМИ появилась информация о нападении мужчины на школьника из-за снежка, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как сообщается, в четверг, 2 марта, житель Барнаула "применил физическую силу" к ученику 6-го класса СОШ № 13, который попал снежком в его автомобиль.
По данному факту назначена доследственная проверка.
Комментарии
мужик не прав преступление против личности
все правильно сделал, нечего тут разводить онижедети, пусть с малых лет привыкают ответственность за поступки нести, а то вырастут не весть кем
так-то он должен был убежать, и все)
Оба 16-10 недоумки!
16-30 )))
"все правильно сделал, нечего тут разводить онижедети, пусть с малых лет привыкают ответственность за поступки нести, а то вырастут не весть кем" а теперь представь, что на его месте оказался твой сын. Мнение не поменялось?
Засранца этого самого бы мордой повозить по его металлолому, совсем охренели уже.
- гость - 3 марта 2017 г. 16:34 +1, будет в следующий раз знать, как снежками в чужие машины кидаться
- гость - 3 марта 2017 г. 16:34 нет не поменялось, сделал пакость - отвечай
3.03.2017 16:30 - гость - гори в аду, вместе с тем отморозком.
"применил физическую силу" ============== что сделал конкретно? выпорол? пенделя дал?
- гость - 3 марта 2017 г. 16:37 яжемать пришла
или уши надрал? ну вобщем детей бить нельзя, но отвечать за свои поступки они должны учиться - набираться опыта
...эмпирическим путём
был ролик, в котором такие же онижедети издевались над бомжеватым ущербным, пинали его, бросали в него предметы, а когда тот одному пару пендалей отвесил - резко завизжали
Не научили коль родители, пусть воспитают их водители!
- гость - 3 марта 2017 г. 16:37 - гость - 3 марта 2017 г. 16:34 нет не поменялось, сделал пакость - отвечай -------------------- Вот сейчас и будет отвечать мужик за пакость.
значит мужику в машину скоро кирпич прилетит