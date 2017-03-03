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Рособрнадзор на этой неделе лишил лицензии Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права. У этого вуза больше нет права на работу в регионах, пишет "Российская газета".

Таким образом, филиалы в Новосибирске, Красноярске, Краснодаре полностью лишены государственной аккредитации. Этой же участи подвергся московский Институт экономики.

Сообщается также, что частично остались без лицензии Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета и Государственный институт экономики, финансов, права и технологий.