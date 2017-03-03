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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что хочет предложить правительству продлить программу материнского капитала еще на пять лет, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

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По его словам, это предложение уже было озвучено правительству.

"Просто дадим ряд поручений. Дальше работаем, прорабатывается это все", – пояснил Топилин.

Отметим, что в следующем году сертификаты за рождение второго ребенка хотят прекратить выдавать. Программа действует в России уже десять лет. Раньше размер выплат составлял 250 000 рублей. В 2016 году выплата равна 453 026 рубля. Причем в 2016 году материнский капитал не индексировался из-за дефицита бюджетных средств.