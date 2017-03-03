Кастинг нового сезона популярного шоу телеканала ТНТ "Битва экстрасенсов" пройдет 21 марта в Барнауле, говорится на официальном сайте телеканала.

"Ты видишь всю глубину и разнообразие этого мира? Чувствуешь свою уникальность? Обладаешь экстрасенсорными способностями и хочешь, чтобы об этом узнали? Тогда заполняй анкету на участие в кастинге "Битва Экстрасенсов" — 18 сезон", — говорится в анонсе мероприятий.

Помимо Барнаула, кастинги пройдут и в других сибирских городах. В частности, 18 марта в Кемерово, Улан-Удэ, Братске и Иркутске, 20 марта – в Саяногорске, 21 марта – в Барнауле, 22 — в Усолье-Сибирском.

Любопытно, что это будет не первый кастинг одного из самых популярных шоу, который пройдет в столице Алтайского края. Отметим, что в 13-м сезоне победительницей "Битвы экстрасенсов" стала Елена Голунова из Новосибирска.