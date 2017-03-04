И инцидент произошел в городе Бембибре провинции Леон 27 февраля. Гости из Румынии (всего 120 человек) отмечали крещение двоих детей. Посетители ресторана успели съесть закуски, основное блюдо и употребить тридцать бутылок крепкого алкоголя. Когда пришло время десерта посетители притворились, что хотят потанцевать. Потом толпа выбежала из ресторана. Люди сели по машинам и уехали, сообщает Leonoticias. Неоплаченный счет составил 2000 евро.

Владелец ресторана рассказал журналистам, что гости покинули заведение явно по предварительному сговору буквально за одну минуту. Никто из персонала не смог их остановить. Перед банкетом был внесен депозит в 900 евро. Но основная сумма так и осталась неоплаченной.

Полиция ведет расследование, но шансы, что посетителей найдут очень малы. Гости не являются местными жителями, а при заказе ими были оставлены фальшивые имена. Номеров автомобилей, на которых уехала толпа, запомнить не удалось.