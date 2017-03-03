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Число наркоманов в России не снижается на протяжении последних пяти лет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Наркоситуация в стране по-прежнему характеризуется как тяжелая. Общее количество наркопотребителей в стране не меняется на протяжении последних пяти лет и составляет 640 тысяч человек", – цитирует Патрушева ТАСС.

При этом уточняется, что число несовершеннолетних наркопотребителей выросло на 60%.

В минувшем году, по словам Патрушева, в стране было совершено более 201 тысячи наркопреступлений. Из оборота было изъято около 22 тонн наркотиков.

В связи с этим секретарь Совета безопасности акцентировал внимание на усилении правоохранительного надзора за осужденными за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Количество таковых в РФ превышает 165 тысяч человек.