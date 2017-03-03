4 и 5 марта станут не самыми богатыми на культурные мероприятия выходными, но тем не менее есть куда сходить. Одним из главных театральных событий наступившей весны можно считать премьеру спектакля "Иллюзии". Покажут его вечером в Молодежном театре как в субботу, так и в воскресенье. Над комедией работал известный артист Иван Стебунов, а поставлена она по пьесе Ивана Вырыпаева. Зрители увидят полную юмора и тонких психологических наблюдений историю жизни двух семейных пар.

В театре драмы 4 марта покажут странный анекдот "Пиковая дама".

Закончить субботу можно в антикафе "Три Кита". Здесь в 22:00 стартует очередная киноночь. На этот раз будут показывать культовые фильмы от компании MARVEL. Расположиться можно будет на уютных диванчиках с чашкой кофе, чая и различными плюшками. Всякие вкусности от организаторов предоставляются бесплатно, кроме того, что-то из еды можно приносить с собой. Чтобы забронировать места, нужно звонить по телефону: +7 (983) 382-45-85.

В воскресенье вечером в клубе "Фараон" пройдет концерт рэпера Рема Дигга, а в драме покажут хронику одного эксперимента "Собачье сердце".

В кино среди стоящих премьер на выходных драма "Золото" с Мэттью МакКонахи, боевик "Логан: Росомаха", а также анимационная картина "Зверопой". Кроме того, на экраны выйдет российско-итальянская комедия "Любовь прет-а-порте".

Детей можно будет сводить в театр кукол "Сказка" на "Буку" или "Машеньку и Медведь", а в Молодежном театре Алтая в воскресенье утром покажут спектакль "Гадкий утенок".