Фото: katun24.ru
Продовольственные социальные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 4 марта, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.
На ярмарках традиционно можно будет купить мясо свинины, говядины, курицы, колбасу, молочные изделия, разные виды масел, кондитерские изделия и много всего другого.
Торговля будет вестись с 10.00 до 14.00 в пяти районах города по семи адресам:
Железнодорожный район
проспект Красноармейский, 131,
проспект Ленина, 71,
Индустриальный район
улица 50 лет СССР, 51а,
Ленинский район
улица Попова – Г.Исакова (пл.Народная),
Октябрьский район
проспект Ленина, 152,
Центральный район
проспект Красноармейский, 36,
улица Чайковского, 21а.
Комментарии