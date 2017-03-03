Фото: katun24.ru

Продовольственные социальные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 4 марта, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.

На ярмарках традиционно можно будет купить мясо свинины, говядины, курицы, колбасу, молочные изделия, разные виды масел, кондитерские изделия и много всего другого.

Торговля будет вестись с 10.00 до 14.00 в пяти районах города по семи адресам:

Железнодорожный район

проспект Красноармейский, 131,

проспект Ленина, 71,

Индустриальный район

улица 50 лет СССР, 51а,

Ленинский район

улица Попова – Г.Исакова (пл.Народная),

Октябрьский район

проспект Ленина, 152,

Центральный район

проспект Красноармейский, 36,

улица Чайковского, 21а.