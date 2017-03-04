Одна из самых известных актрис Голливуда, двукратная обладательница премии "Оскар" Джейн Фонда призналась, что стала в детстве жертвой сексуального насилия.

"Меня изнасиловали в детстве, а однажды меня уволили, потому что я отказалась спать со своим начальником", — поделилась 79-летняя Фонда в беседе с журналистом издания The Edit.

По словам актрисы, она всегда думала, что это была ее вина, потому что она сделала что-то не так. Ранее Джейн Фонда рассказывала журналистам, что её мать также подверглась сексуальному насилию. Сейчас актриса является сторонником движения V-Day, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин.

Отметим, что раннее актер Тим Рот признался, что в детстве его насиловал собственный дед.