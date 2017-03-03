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Легендарный французский футболист Раймон Копа скончался на 86-м году жизни, пишет "Федеральное агентство новостей", ссылаясь на иностранные СМИ.

Во время своей спортивной карьеры Копа играл за такие клубы, как "Анжерс", "Реал Мадрид", "Стад де Реймс". Он три раза становился обладателем Кубка европейских чемпионов. Защищал Францию на 45 матчах.

Он является обладателем "Золотого мяча" 1956 года. По опросу МФФИИС, занимает 43-е место среди лучших футболистов мира XX века и 92-е место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer, а также занимает 50-е место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии журнала Placa.