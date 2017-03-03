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В прошлом году в России на 10% выросло количество долларовых миллионеров. Таким образом, эта цифра выросла до 132 тысяч человек, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные управляющего партнера консалтинговой компании Knight Frank Сергея Кипша.

Эксперт отметил, что все вместе эти граждане имеют 930 миллиардов долларов, а это примерно 62% от общего благосостояния страны — 1,5 триллиона долларов.

Кроме этого, Кипш подчеркнул, что в прошлом году также выросло число граждан России, у которых состояние больше 30 миллионов долларов. Их количество также выросло на 10%, до 2,7 тыс. человек. Их совместное достояние превышает 400 миллиардов долларов. В российской столице число таких миллионеров превышает 1,7 тысячи человек.

