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Число кибератак, совершенных на российские госресурсы в 2016 году, превысило 52,5 миллиона, показав рост более чем в три раза, передает РИА Новости со ссылкой на слова секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"В целом по стране в прошлом году выявлено и нейтрализовано более 52,5 миллионов компьютерных атак. Для сравнения, в 2015 году их было 14,4 миллиона", – сказал Патрушев.

По его мнению, это показывает, что защищенность государственных информационных систем в нашей стране остается недостаточной.

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В качестве цели кибератак называется нарушение функционирования технических средств, включая российский государственный сегмент интернета, а также получение данных ограниченного доступа.