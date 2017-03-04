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Росстат опубликовал данные о младенческой смертности в регионах России по итогам января 2017 года.

Согласно информации статистического ведомстсва, в сравнении с январем 2016 года этот показатель в Алтайском крае возрос на 20%. Если в январе прошлого года в регионе умерли 15 детей в возрасте до одного года, то в этом — 18.

Всего на территории Сибирского федерального округа в январе 2017-го умер 121 младенец, что на 15% меньше, чем в 2016 году, когда в СФО скончались 142 ребенка в возрасте до одного года.

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Всего же в России младенческая смертность в январе 2017 года составила 792 человека, что на 20,2% меньше, чем в январе 2016-го.