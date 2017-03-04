Суббота, 4 Март, 08:00

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,91
€ 61,99
Brent
$ 51,5
-6°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Великий пост – 2017
Новости

После ЧП в "Галактике" застройщики проводят новую экспертизу проектов домов

, ИА "Амител"
Застройщики утверждают, что из-за этого могут вырасти цены на дома

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Застройщики Алтайского края проходят повторную оценку проектов строящихся жилых домов. На этот раз не частную, а государственную. Как пишет "Алтайский строительный портал", такую настоятельную рекомендацию компаниям дали в региональной Госинспекции после обрушение крыши в ТЦ "Галактика". Тем не менее "просьба" надзорного ведомства пройти повторную экспертизу многим застройщикам пришлась не по вкусу.

Один за всех и все из-за одного

Как уже сообщал ИА "Амител" , эксперты выяснили, что проект здания ТЦ "Галактика" был выполнен с нарушениями, но тем не менее, все равно прошел экспертизу.

После ЧП с "Галактикой" инвесторы строящегося за Новым мостом ТЦ "Леруа Мерлен" решили перестраховаться и отправили документы на перепроверку, за что получили благодарность от Госинспекции.

Читайте также: Проект нового "Леруа Мерлен" в Барнауле направили на повторную экспертизу

Впрочем, по данным "Алтайского строительного портала", "Леруа Мерлен" не просто так пошли на это шаг — их проект оценивала та же частная экспертная организация, что и ТЦ "Галактика" – филиал московского ООО "Оборонэкспертиза".

А вот алтайские частные экспертные компании, по данным портала, якобы отказывались от экспертного сопровождения по этим двум объектам, так как заказчики желали слишком "упрощенный" вариант.

Тем не менее, обрушившаяся крыша в "Галактике" дала повод говорить о том, что все частные экспертные организации не имеют ни квалификации, ни должного технического обеспечения для того, чтобы качественно проводить экспертизу.

В то же время, как утверждает портал, абсолютно все — и государственные и частные экспертные организации работают на одном и том же отечественном программном комплексе "ЛИРА", эксперты сдают один и тот же экзамен и получают от Минстроя России одни и те же сертификаты. Более того — во многих частных компаниях сегодня работают бывшие высококлассные специалисты, ушедшие из государственных экспертных организаций.

Новая проверка — новые цены?

После ЧП с "Галактикой" стало очень понятно, что здания новых торговых центров нуждаются в особенно пристальном внимании. В Госинспекции Алтайского края решили заодно проверить и строящиеся жилые многоэтажки — на всякий случай, для безопасности. И выдали соответствующие рекомендации застройщикам.

Читайте также: Застройщика и подрядчика "Галактики" в Барнауле оштрафовали

Многие строительные компании решили не спорить и согласились повторно оплатить экспертизу проектной документации, другие эту инициативу восприняли в штыки. В качестве аргумента говорится о том, что экспертиза проекта не так и важна, поскольку на объекте часто проводятся проверки Госстройнадзора, когда при помощи специальной аппаратуры проверяются сварные швы и выявляются несоответствия технологии. Также слышны заявления, что повторно оплаченная услуга может нарушить сроки ввода жилья и сделает его дороже.

"Если меня заставят повторно проходить экспертизу, то для покупателя квадратный метр будет стоить, образно говоря, не 50, а 51 тысячу рублей, — сказал Алтайскому строительному порталу  бывший руководитель СРО "Алтайские строители" Сергей Санников. – Государство решило, что застройщики имеют право пройти не только государственную, но и негосударственную экспертизу, и мне непонятно, зачем это мероприятие проводить повторно!"

Избранный председателем правления Союза строителей и инвесторов замдирекора ИСК "Союз" Александр Мишустин, выступая накануне в СМИ также отметил, что ему понятно желание Госинспекции сделать обязательной именно госэкспертизу, но в первую очередь, по мнению строителя, надо руководствоваться законом. 

Безопасность или цена?

Безопасность людей дороже стоимости квадратного метра, уверен руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов. Более того, чиновник уверен, что поводов для беспокойства нет.

"Никто не собирается задерживать сдачу объектов, — уверяет Степанов. – Дополнительная проверка повлияет не на сроки окончания строительства, а на качество и безопасность выполненных работ".

Глава Госинспекции сообщил, что это будет разовая проверка, которая поможет понять, какие частные экспертные компании работают добросовестно, а с какими лучше не иметь дел.

Что касается стоимости работ по проверке, то по уверению Степанова, они не настолько велики, как пытаются заявить некоторые, а вот ответственность за свою работу в Госэкспертизе несравнимо выше.

В то же время чиновник утверждает, что нет никакой задачи опорочить институт негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Просто надо понимать, что есть частные организации, готовые выдать заключение за определенную сумму и в считанные дни, но с непрогнозируемым результатом. И нужно их вычленить, считает Степанов.

Кстати, такая ситуация сложилась не только в Алтайском крае. В ряде регионов России произошли обрушения зданий и не всегда удалось обойтись без человеческих жертв.

А потому назрела необходимость в создании эффективного механизма контроля, считает Степанов. И по его словам, сейчас в Алтайском крае уже готовится соответствующая законодательная инициатива.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
07:34
После ЧП в "Галактике" застройщики проводят новую экспертизу проектов домов 0
07:03
Квартиру с двумя санузлами и лоджиями продают в Барнауле за 9,5 млн рублей 0
06:32
Младенческая смертность в Алтайском крае возросла на 20% - Росстат 0
06:01
Цены в Алтайском крае растут в разы медленнее, чем в прошлом году – власти 0
05:09
Солнце и потепление до +6 градусов обещают в Алтайском крае 4 марта 0
04:04
Можно ли заниматься спортом в пост? 14
03:08
Фильм в 3D снимут по роману министра Мединского "Стена" 0
02:07
Актриса Джейн Фонда призналась, что в детстве ее изнасиловали 0
01:01
Шутка двух маленьких мальчиков умилила интернет 0
00:07
Праздник удался: 120 гостей сбежали из ресторана, не оплатив счет 0
23:03
Презерватив, сообщающий о заболеваниях, изобрели в Великобритании 0
22:06
Дмитрий Песков ответил на вопрос о признании Россией ЛНР и ДНР 0
21:05
Захарова поведала послу США об опасности общения с дипломатами из России 0
20:03
Число долларовых миллионеров в России в прошлом году увеличилось на 10% 1
19:50
Настойку боярышника не будут продавать по рецептам – СМИ 0
19:28
Барнаульцев 4 марта ждут на продовольственных ярмарках 0
19:09
Коротко о главном: банкротство "Тальменка-Банка", проверка ДАРа и "Ашан"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 марта
18:54
Как барнаульцам провести первые мартовские выходные в 2017 году? 0
18:47
Барнаульцев зовут принять участие в новом сезоне "Битвы экстрасенсов" 0
18:34
Министр Топилин предложил продлить программу маткапитала еще на пять лет 0
18:19
Рособрнадзор оставил без лицензии сразу четыре вуза 0
18:02
Число кибератак на российские государственные ресурсы возросло втрое 0
17:55
Как россияне будут отдыхать на 8 марта? 0
17:50
Скончался легендарный французский футболист Раймон Копа 0
17:32
Министр Сербии Славица Джукич-Деянович госпитализирована после ДТП 1
17:24
Число наркоманов в России за пять лет не сократилось – Николай Патрушев 1
17:14
Алтайских моделей оценило жюри на конкурсе красоты в Кузбассе 0
17:03
Центробанк лишил лицензии сразу четыре банка 0
16:49
Кино на выходные: "Бердмэн", "Сноуден" и супергерои 0
16:33
Многоквартирный жилой дом в Барнауле тушили 14 пожарных 0
16:30
МТС признана одним из лучших работодателей России 0
16:22
Барнаулец применил силу к школьнику, попавшему снежком в его машину 30
16:13
Казус Денисова: решение о доступе СМИ на громкий процесс остается за судьей 0
16:04
Врачи Екатеринбурга высадили ребенка с температурой, не довезя до больницы 6
16:00
Новые абоненты Tele2 смогут вернуть деньги за интернет 1
15:50
Сибирь сохранила качество зерна при общероссийском ухудшении – эксперт 9
15:35
Житель Ирландии лег в гроб ради спасения наркоманов и самоубийц 0
15:23
Семью из трех человек убили в Благовещенске в собственном доме 0
15:13
Барнаульский "Тальменка-Банк" признали банкротом 2
15:03
Губернатор встретится с четырьмя сотнями женщин в канун 8 Марта 4
14:50
Телохранителей приставили к тем, кто перепутал конверты на "Оскаре" 2
14:36
Что изменится при выплате больничного листа с июля 2017 года в Алтайском крае? 19
14:27
Коммунальную аварию ликвидировали в центре Барнаула 0
14:14
Калманский ДК получит 1,5 млн по проекту "Единой России" на ремонт крыши 8
14:04
WBC отстранил российского боксера Поветкина на неопределенное время 0
13:55
Стоп-кадр. Мартовский кот в поисках 2
13:50
Военную помощь Украине предложили сократить в два раза в Конгрессе США 4
13:35
Смотрим, как Роналду проехал на красный свет на глазах у полиции 14
13:22
Новый завод по переработке гречки откроют в Алтайском крае в 2017 году 4
13:16
Смотрим, как новый глава МВД США прибыл на работу в ковбойском костюме 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.