Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Застройщики Алтайского края проходят повторную оценку проектов строящихся жилых домов. На этот раз не частную, а государственную. Как пишет "Алтайский строительный портал", такую настоятельную рекомендацию компаниям дали в региональной Госинспекции после обрушение крыши в ТЦ "Галактика". Тем не менее "просьба" надзорного ведомства пройти повторную экспертизу многим застройщикам пришлась не по вкусу.

Один за всех и все из-за одного

Как уже сообщал ИА "Амител" , эксперты выяснили, что проект здания ТЦ "Галактика" был выполнен с нарушениями, но тем не менее, все равно прошел экспертизу.

После ЧП с "Галактикой" инвесторы строящегося за Новым мостом ТЦ "Леруа Мерлен" решили перестраховаться и отправили документы на перепроверку, за что получили благодарность от Госинспекции.

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Впрочем, по данным "Алтайского строительного портала", "Леруа Мерлен" не просто так пошли на это шаг — их проект оценивала та же частная экспертная организация, что и ТЦ "Галактика" – филиал московского ООО "Оборонэкспертиза".

А вот алтайские частные экспертные компании, по данным портала, якобы отказывались от экспертного сопровождения по этим двум объектам, так как заказчики желали слишком "упрощенный" вариант.

Тем не менее, обрушившаяся крыша в "Галактике" дала повод говорить о том, что все частные экспертные организации не имеют ни квалификации, ни должного технического обеспечения для того, чтобы качественно проводить экспертизу.

В то же время, как утверждает портал, абсолютно все — и государственные и частные экспертные организации работают на одном и том же отечественном программном комплексе "ЛИРА", эксперты сдают один и тот же экзамен и получают от Минстроя России одни и те же сертификаты. Более того — во многих частных компаниях сегодня работают бывшие высококлассные специалисты, ушедшие из государственных экспертных организаций.

Новая проверка — новые цены?

После ЧП с "Галактикой" стало очень понятно, что здания новых торговых центров нуждаются в особенно пристальном внимании. В Госинспекции Алтайского края решили заодно проверить и строящиеся жилые многоэтажки — на всякий случай, для безопасности. И выдали соответствующие рекомендации застройщикам.

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Многие строительные компании решили не спорить и согласились повторно оплатить экспертизу проектной документации, другие эту инициативу восприняли в штыки. В качестве аргумента говорится о том, что экспертиза проекта не так и важна, поскольку на объекте часто проводятся проверки Госстройнадзора, когда при помощи специальной аппаратуры проверяются сварные швы и выявляются несоответствия технологии. Также слышны заявления, что повторно оплаченная услуга может нарушить сроки ввода жилья и сделает его дороже.

"Если меня заставят повторно проходить экспертизу, то для покупателя квадратный метр будет стоить, образно говоря, не 50, а 51 тысячу рублей, — сказал Алтайскому строительному порталу бывший руководитель СРО "Алтайские строители" Сергей Санников. – Государство решило, что застройщики имеют право пройти не только государственную, но и негосударственную экспертизу, и мне непонятно, зачем это мероприятие проводить повторно!"

Избранный председателем правления Союза строителей и инвесторов замдирекора ИСК "Союз" Александр Мишустин, выступая накануне в СМИ также отметил, что ему понятно желание Госинспекции сделать обязательной именно госэкспертизу, но в первую очередь, по мнению строителя, надо руководствоваться законом.

Безопасность или цена?

Безопасность людей дороже стоимости квадратного метра, уверен руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов. Более того, чиновник уверен, что поводов для беспокойства нет.

"Никто не собирается задерживать сдачу объектов, — уверяет Степанов. – Дополнительная проверка повлияет не на сроки окончания строительства, а на качество и безопасность выполненных работ".

Глава Госинспекции сообщил, что это будет разовая проверка, которая поможет понять, какие частные экспертные компании работают добросовестно, а с какими лучше не иметь дел.

Что касается стоимости работ по проверке, то по уверению Степанова, они не настолько велики, как пытаются заявить некоторые, а вот ответственность за свою работу в Госэкспертизе несравнимо выше.

В то же время чиновник утверждает, что нет никакой задачи опорочить институт негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Просто надо понимать, что есть частные организации, готовые выдать заключение за определенную сумму и в считанные дни, но с непрогнозируемым результатом. И нужно их вычленить, считает Степанов.

Кстати, такая ситуация сложилась не только в Алтайском крае. В ряде регионов России произошли обрушения зданий и не всегда удалось обойтись без человеческих жертв.

А потому назрела необходимость в создании эффективного механизма контроля, считает Степанов. И по его словам, сейчас в Алтайском крае уже готовится соответствующая законодательная инициатива.