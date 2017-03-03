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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли России признать ЛНР и ДНР. Об этом пишет "Российская газета".

Отвечая на этот вопрос представитель Кремля напомнил, что внешнюю политику России определяет глава нашего государства Владимир Путин:

"Отвечая на ваш вопрос, могу сказать одно: по Конституции внешняя политика Российского государства определяется главой государства, а именно президентом Российской Федерации", — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия может признать эти республики, если Украина начнет боевые действия в регионе.