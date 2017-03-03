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Британская компания British Condoms изобрела, так называемый, "умный презерватив", который сможет сообщить своему владельцу много информации о произошедшем половом акте. Сейчас компания принимает предзаказы на i.Con Smart Condom. Его стоимость составит 59,99 фунта стерлингов — это примерно 4,3 тысячи рублей, пишет "ФАН".

Компания обещает, что умное устройство после полового акта сообщит своему владельцу сразу несколько фактов о произошедшем: длительность секса, скорость и интенсивность движения, температуру тела и даже количество потраченных калорий. Кроме этого, "умный презерватив" сможет найти даже венерическое заболевание и предупредить о нем партнеров.

"Умный презерватив" представляет собой кольцо, которое нужно надевать поверх контрацептива. Если владелец захочет, он может выложить данные с i.Con Smart Condom в интернет.