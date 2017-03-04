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Прирост цен в Алтайском крае в начале текущего года существенно ниже, чем в начале 2016-го, сообщили в министерстве экономического развития региона со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
"За 2 месяца 2017 года прирост цен в 2,4 раза ниже, чем за январь — февраль 2016 года. При этом на продукты питания инфляция ниже в 4,7 раза, на непродовольственные товары – в 2 раза, на услуги – в 8,5 раза", — указывают в краевом МЭР.
Также отмечается, что за февраль индекс потребительских цен составил 100,3% к январю.
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В числе товаров, которые пережили снижение средних цен, называются:
- мед пчелиный натуральный — подешевел на 5,4%;
- яйца куриные – подешевели на 3,7%;
- овсяные хлопья "Геркулес" подешевели на 3,1%;
- свинина – подешевела на 1,7%;
- сахар-песок – подешевел на 1,6%;
- куры охлажденные, маргарин, масло подсолнечное, чай черный байховый, варенье, джем и повидло – подешевели на 2,1% — 2,9%.
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