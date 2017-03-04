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Прирост цен в Алтайском крае в начале текущего года существенно ниже, чем в начале 2016-го, сообщили в министерстве экономического развития региона со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

"За 2 месяца 2017 года прирост цен в 2,4 раза ниже, чем за январь — февраль 2016 года. При этом на продукты питания инфляция ниже в 4,7 раза, на непродовольственные товары – в 2 раза, на услуги – в 8,5 раза", — указывают в краевом МЭР.

Также отмечается, что за февраль индекс потребительских цен составил 100,3% к январю.

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В числе товаров, которые пережили снижение средних цен, называются: