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Цены в Алтайском крае растут в разы медленнее, чем в прошлом году – власти

, ИА "Амител"
В 4,7 раза сократилась инфляция на продукты питания

Фото: russinfo.net

Прирост цен в Алтайском крае в начале текущего года существенно ниже, чем в начале 2016-го, сообщили в министерстве экономического развития региона со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

"За 2 месяца 2017 года прирост цен в 2,4 раза ниже, чем за январь — февраль 2016 года. При этом на продукты питания инфляция ниже в 4,7 раза, на непродовольственные товары – в 2 раза, на услуги – в 8,5 раза", — указывают в краевом МЭР.

Также отмечается, что за февраль индекс потребительских цен составил 100,3% к январю.

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В числе товаров, которые пережили снижение средних цен, называются:

  • мед пчелиный натуральный — подешевел на 5,4%;
  • яйца куриные – подешевели на 3,7%;
  • овсяные хлопья "Геркулес" подешевели на 3,1%;
  • свинина – подешевела на 1,7%;
  • сахар-песок – подешевел на 1,6%;
  • куры охлажденные, маргарин, масло подсолнечное, чай черный байховый, варенье, джем и повидло – подешевели на 2,1% — 2,9%.
     
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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