Видеофильм-спектакль "Стена" по роману министра культуры РФ Владимира Мединского снимут в стереоскопическом формате (SЗD). Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Съемками занимается телекомпания "АГА", заказчиком выступает киностудия им. М.Горького. Хронометраж фильма составит 180 мин, бюджет оценивается в 3,6 млн рублей.

В 2016 году по "Стене" Мединского был снят одноименный мини-сериал с Алексеем Серебряковым и Оксаной Пчелиновой. Министр попросил убрать свою фамилию из титров, потому что "фильм имеет к роману крайне отдаленное отношение".

Сам же роман "Стена" был опубликован в 2012 году. Это первая книга министра описывает событий начала XVII века, когда русские войска больше года обороняли Смоленск от армии польско-литовского короля Владислава IV Вазы.