Фото: patriot-news.info
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Твиттер разместил фотографию сенатора Чака Шумера рядом с президентом России Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс".
"Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Что за лицемерие!" — подписал фото глава американского государства.
We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2017 г.
Отметим, ранее Чак Шумер заявил, что глава минюста США Джефф Сешнс должен уйти в отставку из-за того,что общался с послом России в США Сергеем Кисляком.
Комментарии
Трамп хороший тролль.
Грамотно потроллил продажного сенатора.
Дональд Трамп потребовал провести расследование касательно "связей с Россией" лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси, ранее заявившей, что никогда не встречалась с российским послом в США.
Республиканец разместил соответствующее требование в своём "твиттере", сопроводив его ссылкой на публикацию издания Politico, в которой приводится фотография Пелоси, сидящей напротив посла РФ в США Сергея Кисляка, главы МИД РФ Сергея Лаврова, председателя комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева и Дмитрия Медведева, занимавшего в то время пост президента РФ. По данным СМИ, снимок был сделан в 2010 году.
Какой то не сильно Наш этот Трамп.