Фото: patriot-news.info

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Твиттер разместил фотографию сенатора Чака Шумера рядом с президентом России Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс".

"Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Что за лицемерие!" — подписал фото глава американского государства.

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2017 г.

Отметим, ранее Чак Шумер заявил, что глава минюста США Джефф Сешнс должен уйти в отставку из-за того,что общался с послом России в США Сергеем Кисляком.