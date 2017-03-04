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Использование карты России без Крыма могут в скором времени запретить в рекламе печатных изданий. Такое предложение внесли члены Совета Федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, пишет РИА "Новости".

По мнению сенаторов, такое нарушение нужно квалифицировать, как пропаганду нарушения территориальной целостности России и наказывать более строго, чем сейчас.

В Совфеде говорят, что в настоящее время много изданий публикуют географические карты, где в территорию России не входит полуостров. В некоторых картах Крым указан, как территория Украины. Внесенные в закон "О рекламе" поправки в ближайшее время рассмотрит Госдума.