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Массовое захоронение детей найдено в окрестностях ирландского города Туам, где раньше располагался католический приют, пишет "ТАСС".

Сейчас правительственная комиссия страны расследует всю деятельность подобных религиозных учреждений. Отметим, что с 1925-1998 годах в Ирландии было 18 религиозных приютов.

Эксперты уже успели взять образцы для проведения экспертизы. Специалисты говорят, что по предварительным данным, возраст большинства погибших не превышал трех лет. Есть версия, что дети умерли от недоедания и болезней.