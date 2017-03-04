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Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что объявил Киеву торговую блокаду. По его словам, на такой шаг он решился потому что жители ДНР уже давно живут в условиях блокады, теперь настала очередь Киева. Об этом пишет "РБК".

Захарченко напомнил, что раньше ДНР продавала уголь и получала за это деньги. Но этой возможности республика лишилась из-за блокирования бывшими участниками АТО участков грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса.

Глава ДНР подчеркнул, что товары, производимые на этой территории, будут отправлять в Россию. По его словам, волнение вызывает лишь возможные диверсионные действия со стороны Украины.



