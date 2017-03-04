Фото: s.0623.com.ua
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что объявил Киеву торговую блокаду. По его словам, на такой шаг он решился потому что жители ДНР уже давно живут в условиях блокады, теперь настала очередь Киева. Об этом пишет "РБК".
Захарченко напомнил, что раньше ДНР продавала уголь и получала за это деньги. Но этой возможности республика лишилась из-за блокирования бывшими участниками АТО участков грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса.
Глава ДНР подчеркнул, что товары, производимые на этой территории, будут отправлять в Россию. По его словам, волнение вызывает лишь возможные диверсионные действия со стороны Украины.
Комментарии
давно пора уже. нужно строить отношения с Россией. и рынок огромный и никто не обидит
11.17, верно, тем более, строить больше не с кем))
Своего-то угля у нас нет...
Лол))) Эти бандоклоуны ещё там права качать начали? Да кому их уголь нужен.
У вас, СашОк, нет. А у Белоруссии теперь будет.
Anarchy, Вот сразу видно не долёкого укропа, кал так и лезет со всех щелей.