Фото: showbizdaily.ru
Знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шверценеггер больше не будет вести реалити-шоу Celebrity Apprentice ("Ученик знаменитости"), которое до него вел президент США Дональд Трамп. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Такое решение связано с резким ухудшением рейтингов передачи. Спонсоры перестали финансировать это реалити-шоу. В телешоу The Celebrity Apprentice участвуют знаменитости, они собирают деньги на благотворительность.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , Дональд Трамп высмеял нового ведущего. Он обвинил Шварценеггера в низких рейтингах. В свою очередь, актер предложил президенту поменяться работами:
"Эй, Дональд, у меня есть отличная идея: почему бы нам не махнуться работами? Ты возьмешь на себя ТВ, раз ты такой эксперт по рейтингам, а я займусь твоей работой. И тогда люди наконец снова смогут спать спокойно. Мм?" – написал тогда Шварценеггер.
Комментарии
Шварц - сын гитлеровского офицера, да еще поработал в политике, всяко уже расчехлился
"написал тогда Шварценеггер", "Он обвинил Шварценеггера","Арнольд Шверценеггер". Так как все-таки правильно - Швар или Шверц? В немецком швар- черный.