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Знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шверценеггер больше не будет вести реалити-шоу Celebrity Apprentice ("Ученик знаменитости"), которое до него вел президент США Дональд Трамп. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Такое решение связано с резким ухудшением рейтингов передачи. Спонсоры перестали финансировать это реалити-шоу. В телешоу The Celebrity Apprentice участвуют знаменитости, они собирают деньги на благотворительность.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Дональд Трамп высмеял нового ведущего. Он обвинил Шварценеггера в низких рейтингах. В свою очередь, актер предложил президенту поменяться работами:

"Эй, Дональд, у меня есть отличная идея: почему бы нам не махнуться работами? Ты возьмешь на себя ТВ, раз ты такой эксперт по рейтингам, а я займусь твоей работой. И тогда люди наконец снова смогут спать спокойно. Мм?" – написал тогда Шварценеггер.