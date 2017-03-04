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Грузовой автомобиль, перевозивший клетки с белыми тиграми, съехал в кювет на трассе Москва-Челябинск в Оренбургской области. Об этом пишет "Лента.ру".

О ДТП сообщил владелец грузовика. Он пояснил, что автомобиль, оборудованный системой ГЛОНАСС, сдал в аренду. Несколько часов фура была без движения. Между тем, в прицепе находятся редкие хищники. Животных везли из Волгограда в цирк Уфы. Вместе с грузовиком шла машина сопровождения.

Когда сотрудники ГИБДД нашли фуру, то обнаружили, что водитель сбежал. Не было и машины сопровождения. Клетки с тиграми находились в прицепе, животные были очень напуганы.