Фото: pixabay.com
Грузовой автомобиль, перевозивший клетки с белыми тиграми, съехал в кювет на трассе Москва-Челябинск в Оренбургской области. Об этом пишет "Лента.ру".
О ДТП сообщил владелец грузовика. Он пояснил, что автомобиль, оборудованный системой ГЛОНАСС, сдал в аренду. Несколько часов фура была без движения. Между тем, в прицепе находятся редкие хищники. Животных везли из Волгограда в цирк Уфы. Вместе с грузовиком шла машина сопровождения.
Когда сотрудники ГИБДД нашли фуру, то обнаружили, что водитель сбежал. Не было и машины сопровождения. Клетки с тиграми находились в прицепе, животные были очень напуганы.
Комментарии