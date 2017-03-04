Фото: vk.com/barneos22

Водители в Алтайском крае предупреждают о плохой видимости на трассах в некоторых районах Алтайского края.

"Трасса Барнаул — Новосибирск. Зима вернулась Местами нулевая видимость, осторожнее",- сообщает очевидец в паблике Barbaul 22.

Между тем, по данным синоптиков ЦГМС по региону, в субботу, 4 марта, в Алтайском крае не ожидаются осадки. На дорогах гололедица. Днем температура воздуха составит 0..-5 градусов, в предгорьях 0..+5. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду с усилением до 12.