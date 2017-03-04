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Российский мультфильм "Смешарики" вышел в прокат в Америке

, ИА "Амител"
Премьера прошла в Америке 3 марта

Фото: ru.wikipedia.org

Полнометражный мультфильм "Смешарики. Легенда о Золотом Драконе" вышел на экраны в Америке, в пятницу, 3 марта, сообщает "ТАСС".

Отметим, что это произведение является совместным проектом ГК "Рики" и кинокомпании "Арт Пикчерс Студия". Российский мультфильм смогут увидеть маленькие зрители из штатов Массачусетс, Техас, Колорадо и Миннесота.

Премьера этого мультфильма в России прошла весной прошлого года. Режиссером выступил Денис Чернов, который также работал над созданием первой части. Еще один фильм "Смешарики. Дежавю" выйдет на экраны осенью этого года.

Мультфильмы про Смешариков рассказывают о жизни шарообразных существ, живущих в Стране Смешариков, и попадающих в различные приключения.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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