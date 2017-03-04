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Согласно данным Росстата в январе этого года в России на 66,2% выросло производство водки по сравнению с январём прошлого года и составило 4,4 млн декалитров. Об этом пишет ИА REGNUM.
Между тем, в ведомстве поясняют, что по сравнению с декабрем 2016 года производство водки сократилось на 48,2%.
Также в начале этого году увеличилось производство шампанского и игристых вин на 7,9% по сравнению с январем прошлого года. Объемы производства шампанского и игристых вин в январе этого года составил 543 тысяч декалитров.
Отметим, что недавно в Минфине предложили увеличить минимальные розничные цены на водку и коньяк до 205 рублей и 371 рублей за бутылку соответственно.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в этом году произойдет подорожание многих видов крепкого алкоголя. Речь идет о напитках с содержанием спирта от 28 %.
Комментарии
Это и есть рост российской экономики. Причём, не связанной с углеводородами...
пошел процесс наполнения бюджета))
Даже всязи с обнищанием народа ВВП не должен падать.
Очередная новость ни о чем. Про новые российские трактора бы лучше написали.
как это новость ни о чем?! Испокон на Руси водка была самая твердая валюта
Серийное производство тракторов модели 2375 , видео в интернете есть. Амик всё хорошее блокирует.
4.03.2017 15:05 - гость -
Водку на экспорт в США и другие страны сейчас гонят. Чо об этом не написали?
Не пейте каждый день, алкашами станете. А можно и вообще не пить.
Какой экспорт? Вы представляете сколько водки было выжрано за конец декабря - начало января? Ну удивительно, что в январе производители опять набодяжили полные склады.
- гость - 4 марта 2017 г. 15:08 Причем производство тракторов уже достигло 10% от их выпуска в кризисном 1990 году! Промышленность на подъёме! Да и подшипников стали выпускать почти 6% от того же периода!
За 2016 год объемы поставок национального напитка за рубеж выросли на 14%. Что интересно, основной прирост обеспечили Соединенные Штаты. Прирост поставок в это государство составил 178 тыс. л в месяц. Помимо американцев в прошлом году больше выпивать российского алкоголя стали также латвийцы (прирост 59,8 тыс. л), болгары (прирост 47,4 тыс. л), немцы (прирост 43,7 тыс. л) и китайцы (прирост 32 тыс. л).
4.03.2017 15:18 - гость -
Сейчас и трактора другие. Это не старенький "Беларусь".
- гость - 4 марта 2017 г. 15:21 И подшипники в них не используются
- гость - 4 марта 2017 г. 15:05 Испокон на Руси водка была самая твердая валюта ---- О! Русичей подвезли. Поприветствуем.
- гость - 4 марта 2017 г. 15:18 - гость - 4 марта 2017 г. 15:08 Причем производство тракторов уже достигло 10% от их выпуска в кризисном 1990 году! Промышленность на подъёме! Да и подшипников стали выпускать почти 6% от того же периода! ----- А мелованной бумаги сколько выпущено?
Водка экологичный продукт!
Основа производства — реакция прямой гидратации этилена. Она протекает при давлении около 80 атмосфер и температуре около 300°С в присутствии катализатора — фосфорной кислоты, нанесенной на твердый носитель. Можно, однако, использовать другой способ гидратации этилена — сернокислый. В этом случае при помощи химических насосов этилен пропускают через крепкую, 98%-ную серную кислоту. Образуется этилсерная кислота. Если ее смешать с водой и подогреть, то она разрушится — образуется этиловый спирт и разбавленная водой серная кислота. Эту слабую кислоту укрепляют, то есть выпаривают из нее воду. В этом как раз и заключается слабое место сернокислотного метода. Поэтому применяют главным образом первый метод — прямой гидратации.
Эх господа-товарищи! Росстат не учел сколько водочки не легально поступает к нам из Казахстана. Сам наблюдаю уже много лет, как в наше гараже, таксисты продают ее ящиками. Мне мой знакомый привез ящик литрового парламента. Так вот литр стоит как наша 0,5. Вкус, как говорил Райкин-Просто спицфический. Никакого сравнения с Вечерним Алтаем или Сибирячкой. Учите матчасть!
4.03.2017 15:30 Сталинский Сокол
Казахстан - это союзное с Россией государство.