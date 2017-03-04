Суббота, 4 Март, 15:36

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,91
€ 61,99
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Великий пост – 2017
Новости

Росстат: производство водки в январе в России выросло на 66,2%

, ИА "Амител"
Также в январе на 7,9% увеличилось производство шампанского и игристых вин

Фото: pixabay.com

Согласно данным Росстата в январе этого года в России на 66,2% выросло производство водки по сравнению с январём прошлого года и составило 4,4 млн декалитров. Об этом пишет ИА REGNUM.

Между тем, в ведомстве поясняют, что по сравнению с декабрем 2016 года производство водки сократилось на 48,2%.
Также в начале этого году увеличилось производство шампанского и игристых вин на 7,9% по сравнению с январем прошлого года. Объемы производства шампанского и игристых вин в январе этого года составил 543 тысяч декалитров.

Отметим, что недавно в Минфине предложили увеличить минимальные розничные цены на водку и коньяк до 205 рублей и 371 рублей за бутылку соответственно.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в этом году произойдет подорожание многих видов крепкого алкоголя. Речь идет о напитках с содержанием спирта от 28 %.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

4.03.2017 14:52
- гость -

Это и есть рост российской экономики. Причём, не связанной с углеводородами...

0  0
4.03.2017 14:57
- гость -

пошел процесс наполнения бюджета))

0  0
4.03.2017 14:58
- гость -

Даже всязи с обнищанием народа ВВП не должен падать.

0  0
4.03.2017 15:01
- гость -

Очередная новость ни о чем. Про новые российские трактора бы лучше написали.

0  0
4.03.2017 15:05
- гость -

как это новость ни о чем?! Испокон на Руси водка была самая твердая валюта

0  0
4.03.2017 15:08
- гость -

Серийное производство тракторов модели 2375 , видео в интернете есть. Амик всё хорошее блокирует.

0  0
4.03.2017 15:10
- гость -

4.03.2017 15:05 - гость -

Водку на экспорт в США и другие страны сейчас гонят. Чо об этом не написали?

0  0
4.03.2017 15:11
- гость -

Не пейте каждый день, алкашами станете. А можно и вообще не пить.

0  0
4.03.2017 15:17
- гость -

Какой экспорт? Вы представляете сколько водки было выжрано за конец декабря - начало января? Ну удивительно, что в январе производители опять набодяжили полные склады.

0  0
4.03.2017 15:18
- гость -

- гость - 4 марта 2017 г. 15:08 Причем производство тракторов уже достигло 10% от их выпуска в кризисном 1990 году! Промышленность на подъёме! Да и подшипников стали выпускать почти 6% от того же периода!

0  0
4.03.2017 15:19
- гость -

За 2016 год объемы поставок национального напитка за рубеж выросли на 14%. Что интересно, основной прирост обеспечили Соединенные Штаты. Прирост поставок в это государство составил 178 тыс. л в месяц. Помимо американцев в прошлом году больше выпивать российского алкоголя стали также латвийцы (прирост 59,8 тыс. л), болгары (прирост 47,4 тыс. л), немцы (прирост 43,7 тыс. л) и китайцы (прирост 32 тыс. л).

0  0
4.03.2017 15:21
- гость -

4.03.2017 15:18 - гость -

Сейчас и трактора другие. Это не старенький "Беларусь".

0  0
4.03.2017 15:27
- гость -

- гость - 4 марта 2017 г. 15:21 И подшипники в них не используются

0  0
4.03.2017 15:27
- гость -

- гость - 4 марта 2017 г. 15:05 Испокон на Руси водка была самая твердая валюта ---- О! Русичей подвезли. Поприветствуем.

0  0
4.03.2017 15:29
- гость -

- гость - 4 марта 2017 г. 15:18 - гость - 4 марта 2017 г. 15:08 Причем производство тракторов уже достигло 10% от их выпуска в кризисном 1990 году! Промышленность на подъёме! Да и подшипников стали выпускать почти 6% от того же периода! ----- А мелованной бумаги сколько выпущено?

0  0
4.03.2017 15:29
- гость -

Водка экологичный продукт!

Основа производства — реакция прямой гидратации этилена. Она протекает при давлении около 80 атмосфер и температуре около 300°С в присутствии катализатора — фосфорной кислоты, нанесенной на твердый носитель. Можно, однако, использовать другой способ гидратации этилена — сернокислый. В этом случае при помощи химических насосов этилен пропускают через крепкую, 98%-ную серную кислоту. Образуется этилсерная кислота. Если ее смешать с водой и подогреть, то она разрушится — образуется этиловый спирт и разбавленная водой серная кислота. Эту слабую кислоту укрепляют, то есть выпаривают из нее воду. В этом как раз и заключается слабое место сернокислотного метода. Поэтому применяют главным образом первый метод — прямой гидратации.

0  0
4.03.2017 15:30
Сталинский Сокол

Эх господа-товарищи! Росстат не учел сколько водочки не легально поступает к нам из Казахстана. Сам наблюдаю уже много лет, как в наше гараже, таксисты продают ее ящиками. Мне мой знакомый привез ящик литрового парламента. Так вот литр стоит как наша 0,5. Вкус, как говорил Райкин-Просто спицфический. Никакого сравнения с Вечерним Алтаем или Сибирячкой. Учите матчасть!

0  0
4.03.2017 15:36
- гость -

4.03.2017 15:30 Сталинский Сокол

Казахстан - это союзное с Россией государство.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
15:30
Альпинистка сорвалась со скалы на Байкале во время соревнований 0
15:05
Португалия признала голодомор геноцидом украинского народа 3
14:35
Росстат: производство водки в январе в России выросло на 66,2% 17
14:04
Посольство России в курсе задержания россиян в Шри-Ланке 0
13:32
Грузовик, перевозивший белых тигров попал в ДТП на Урале, водитель сбежал 3
13:02
Подростка из поселка Тальменка разыскивают на Алтае и в соседнем регионе 3
12:36
Массовое захоронение детей нашли в Ирландии 0
12:02
Зима вернулась: водители предупреждают о плохой видимости на трассах Алтая 0
11:32
Шварценеггер ушел из реалити-шоу, которое ранее вел Трамп 2
11:03
Глава ДНР объявил торговую блокаду Киеву 35
10:38
Генерал Милюхин, раненный в Сирии, находится в реанимации в Москве 3
10:06
Карту России без Крыма могут запретить использовать в рекламе 16
09:33
Ангела Меркель и Дональд Трамп встретятся 14 марта 2
09:12
Концерт Кристины Орбакайте отменили в Киеве из-за военной агрессии 20
08:31
Трамп разместил в Твиттере фото Путина и Чака Шумера 12
08:14
Семь пожарных тушили полыхающий жилой дом в Бийске 0
07:34
После ЧП в "Галактике" застройщики проводят новую экспертизу проектов домов 11
07:03
Квартиру с двумя санузлами и лоджиями продают в Барнауле за 9,5 млн рублей 7
06:01
Цены в Алтайском крае растут в разы медленнее, чем в прошлом году – власти 15
05:09
Солнце и потепление до +6 градусов обещают в Алтайском крае 4 марта 2
04:04
Можно ли заниматься спортом в пост? 25
03:08
Фильм в 3D снимут по роману министра Мединского "Стена" 2
02:07
Актриса Джейн Фонда призналась, что в детстве ее изнасиловали 0
01:01
Шутка двух маленьких мальчиков умилила интернет 4
00:07
Праздник удался: 120 гостей сбежали из ресторана, не оплатив счет 8
23:03
Презерватив, сообщающий о заболеваниях, изобрели в Великобритании 0
22:06
Дмитрий Песков ответил на вопрос о признании Россией ЛНР и ДНР 0
21:05
Захарова поведала послу США об опасности общения с дипломатами из России 0
20:03
Число долларовых миллионеров в России в прошлом году увеличилось на 10% 6
19:50
Настойку боярышника не будут продавать по рецептам – СМИ 0
19:28
Барнаульцев 4 марта ждут на продовольственных ярмарках 0
19:09
Коротко о главном: банкротство "Тальменка-Банка", проверка ДАРа и "Ашан"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 марта
18:54
Как барнаульцам провести первые мартовские выходные в 2017 году? 0
18:47
Барнаульцев зовут принять участие в новом сезоне "Битвы экстрасенсов" 0
18:34
Министр Топилин предложил продлить программу маткапитала еще на пять лет 0
18:19
Рособрнадзор оставил без лицензии сразу четыре вуза 0
18:02
Число кибератак на российские государственные ресурсы возросло втрое 0
17:55
Как россияне будут отдыхать на 8 марта? 0
17:50
Скончался легендарный французский футболист Раймон Копа 0
17:32
Министр Сербии Славица Джукич-Деянович госпитализирована после ДТП 1
17:24
Число наркоманов в России за пять лет не сократилось – Николай Патрушев 1
17:14
Алтайских моделей оценило жюри на конкурсе красоты в Кузбассе 0
17:03
Центробанк лишил лицензии сразу четыре банка 0
16:49
Кино на выходные: "Бердмэн", "Сноуден" и супергерои 0
16:33
Многоквартирный жилой дом в Барнауле тушили 14 пожарных 0
16:30
МТС признана одним из лучших работодателей России 0
16:22
Барнаулец применил силу к школьнику, попавшему снежком в его машину 35
16:13
Казус Денисова: решение о доступе СМИ на громкий процесс остается за судьей 0
16:04
Врачи Екатеринбурга высадили ребенка с температурой, не довезя до больницы 8
16:00
Новые абоненты Tele2 смогут вернуть деньги за интернет 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.