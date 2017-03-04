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Согласно данным Росстата в январе этого года в России на 66,2% выросло производство водки по сравнению с январём прошлого года и составило 4,4 млн декалитров. Об этом пишет ИА REGNUM.

Между тем, в ведомстве поясняют, что по сравнению с декабрем 2016 года производство водки сократилось на 48,2%.

Также в начале этого году увеличилось производство шампанского и игристых вин на 7,9% по сравнению с январем прошлого года. Объемы производства шампанского и игристых вин в январе этого года составил 543 тысяч декалитров.

Отметим, что недавно в Минфине предложили увеличить минимальные розничные цены на водку и коньяк до 205 рублей и 371 рублей за бутылку соответственно.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в этом году произойдет подорожание многих видов крепкого алкоголя. Речь идет о напитках с содержанием спирта от 28 %.