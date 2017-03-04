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Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter, что парламент Португалии признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом пишет "Лента.ру".

Как пишет издание, резолюция осуждает голодомор и признает его геноцидом. В результате тоталитарного коммунистического режима, который организовал Сталин, погибли около семи миллионов украинцев. Также в документе указано, что нужно "осудить все формы тоталитаризма и преступления против человечества, такие как те, что случились в тридцатые годы на Украине".

Напомним, что в конце прошлого года украинские власти попросили демократические страны признать голод указанных лет геноцидом украинского народа.