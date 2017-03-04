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Ученые вычислили, благодаря демографическим исследованиям, что к 2050 году Великобритания станет самой населенной страной в Европе. Об этом пишет портал vistanews.ru.

Таких показателей удастся добиться по ряду причин. Во-первых, из-за продолжительности жизни в этой стране. А, во-вторых, из-за большого притока мигрантов. В Великобритании уже 40 лет отмечается стабильный рост жителей.

Согласно прогнозом, в середине XXI века в Великобритании будут жить более 77 миллионов человек. Эта страна обойдет по численности такие страны, как Германия и Франция. Сейчас в Великобритании проживает около 65 миллионов граждан.