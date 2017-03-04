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27-летняя альпинистка погибла на Байкале, сорвавшись со скалы во время соревнований, сообщает РИА "Новости".
ЧП случилось во время соревнований по альпинизму на Кругобайкальской железной дороге рядом с Иркутском. В спортивном мероприятии участвуют больше 40 спортсменов из разных городов России и СНГ.
Как сообщается, девушка умерла по дороге в больницу. Она не местная, но является гражданкой России.
Комментарии
Где страховка....
Излишняя крутость не позволяет страховку. Сколько их уже таких в горах.
Крутость Я так понимаю - дурь самоуверенная....