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Индивидуальным санкциям со стороны Украины подверглись чиновники Крыма и некоторые депутаты Госдумы, которые "душат свободу слова" на полуострове. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на "Укринформ".

В "черный список" Украины попали глава Республики Крым Сергей Аксенов, депутат Госдумы Наталья Поклонская, крымский вице-премьер Дмитрий Полонский, министра внутренних дел республики Сергей Абисов. Как отмечается, персональные санкции введены в отношении более 60 человек.

Известно, что против них планируют возбудить уголовные дела.