Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Синоптики прогнозируют в воскресенье, 5 марта, в Алтайском крае тепло до +5 градусов и гололед.

По информации регионального Гидрометцентра, в крае в этот день без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь.

Днем по региону -0…-5 градусов, в предгорьях до +5 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, местами усиление до 12 метров.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы возможна изморозь. Днем в краевой столице около 0 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.