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Двое сотрудников Алейской Госавтоинспекции — майор полиции Владимир Машкин и лейтенант полиции Александр Горох — помогли вытащить из кювета "Мерседес" гражданина Казахстана, сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

Как поясняют в ведомстве, ДТП произошло утром в четверг, 2 марта на трассе А-322. Во время патрулирования они заметили автомобиль, улетевший в кювет. Водитель собственными силами пытался вернуть иномарку на проезжую часть.

Тогда алтайские полицейские решили помочь водителю, попавшему в беду. Для буксировки "Мерседеса" сотрудники ГИБДД привлекли дорожную технику и с помощью троса вытащили из кювета застрявший автомобиль. После этого иностранец поехал дальше.

