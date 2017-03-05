Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 305 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 10,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Благоустроенное жилье находится на улице Просторной. "В доме потолки три метра, три санузла, теплые полы, газовое отопление, центральная канализация, большое подвальное помещение. Реальному покупателю торг", — говорится в объявлении.

Коттедж стоит на участке 11 соток. Имеется гараж на два автомобиля, баня, теплица, беседка, благоустроенная территория, хозблок.

Собственник также рассматривает вариант обмена дома на две квартиры в центре города.