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Законопроект "о возможности ввести запрет на оборот в России отдельных категорий товаров" внесен в Госдуму на рассмотрение. Об этом пишет "Газета.ру".

Согласно документу, у российского правительства могут появиться полномочия вводить в России "запрет на оборот отдельных категорий товаров, при ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом Союза", — сказано в описании законопроекта.

Здесь речь идет о таких товаров, которые ввозят в нашу страну по двусторонним соглашениям из Китая в Казахстан или из Китая в Киргизию и так далее.

Например, речь идет о дешевых китайских товарах. Они ввозятся по пониженным таможенным пошлинам и создают неравную конкуренцию.

