Фото: avito.ru

Имущество завода алюминиевого литья в Барнауле, который ранее был признан банкротом, продают за 137,7 миллиона рублей.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.ru. В сообщении сказано, что речь идет об имущественном комплексе площадью 40 657 квадратных метров.

Завод находится в промзоне на проспекте Космонавтов, 8/29. В качестве агента, занимающегося продажей, значится Сибирский банк ПАО Сбербанк.

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"Комплекс состоит из четырех зданий-производственных корпусов на красной линии города, наличие подъездных путей, в том числе железнодорожных. Здания производственных корпусов из ж/б блоков, ж/б плит. Три цеха имущественного комплекса находятся в аренде. Наличие коммуникаций: электричество (количество МВт достаточно для крупного производственного предприятия), газ (подведен к территории базы), водоснабжение и теплоснабжение центральное. Закрытая охраняемая территория", — говорится в объявлении.

Напомним, что предприятие было создано в 1972 году. Не так давно завод был признан банкротом . Летом прошлого года сообщалось, что начальная цена имущественного комплекса составляет 600 миллионов рублей.

