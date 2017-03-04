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В ночь на воскресенье, 5 марта, столбики термометров в Алтайском крае опустятся до -7...-12 градусов, а в южных и предгорных районах похолодает до -15...-20 градусов. Таков прогноз ЦГМС по региону.
Днем в этот день осадков не прогнозируют, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь. Днем потеплеет до 0..-5 градусов, в предгорьях до +5.
Ветер в воскресенье, 5 марта, будет дуть юго-западный 2-7 метров в секунду, местами усиление до 12.
Комментарии
Не верю Амик вчера пообещал +1+2 градуса каждый день.
Ну, братцы, нельзя же так жёстко врать, погода явно не ваша тема.
Однажды Сталин вызвал главного метеоролога и спросил: " А насколько, уважаемый, сбываются ваши прогнозы?" Дрожащий от страха метеоролог ответил: " Ну, процентов на 40..." На что Сталин сказал: " А вы говорите наоборот и у вас будет 60%!"
ну с такой весной подснежников и к июлю не дождаться
Март редко бывает теплым. Чему удивляться?
cilvēkus vizinās bezpilota autobusi - šofera vietā tos vadīs dators