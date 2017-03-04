Фото: pixabay.com

В ночь на воскресенье, 5 марта, столбики термометров в Алтайском крае опустятся до -7...-12 градусов, а в южных и предгорных районах похолодает до -15...-20 градусов. Таков прогноз ЦГМС по региону.

Днем в этот день осадков не прогнозируют, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь. Днем потеплеет до 0..-5 градусов, в предгорьях до +5.

Ветер в воскресенье, 5 марта, будет дуть юго-западный 2-7 метров в секунду, местами усиление до 12.