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Популярная российская певица Кристина Орбакайте объяснила в своем профиле Instagram причины переноса концерта в Киеве с 6 марта на 26 сентября.

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Как написала певица, концерт перенесен из-за невозможности обеспечить безопасность во время концерта в преддверии "Евровидения-2017". Также Орбакайте отметила, что на таком решение настояли организаторы культурного мероприятия.

#кристинаорбакайте #kristinaorbakaite Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Мар 3 2017 в 12:03 PST

Как ранее сообщало ИА "Амител" , ряд СМИ писали, что концерт перенесен из-за возмущения общественности, а также из-за того, что Украина находится "в условиях внешней военной агрессии". Между тем, въезд Орбакайте на территорию этой страны был запрещен в прошлом году.