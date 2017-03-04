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В Америке разрабатывают проект о раздельном содержании матерей и детей, которые прибыли в США нелегально из Мексики. Об этом пишет портал regnum.ru со ссылкой на Reuters.

Этот проект находится на стадии разработки в Министерстве национальной безопасности США. Предполагается, что пока родители-нелегалы будут находится за решеткой, ожидая решения о предоставлении им убежища или высылки на родину. В это время их дети будут находится под присмотром социальных служб. Если у семьи есть родственники легально проживающие в Америке, то дети в это время могут жить у них.

В министерстве считают, что такая жесткая мера позволит сократить приток незаконного проникновения граждан Мексики на территорию США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ужесточил миграционную политику страны.