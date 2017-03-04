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Житель Барнаула в четверг, 2 марта, выиграл в лотерею "Гослото" 3 507 880 рублей, сообщается на сайте stoloto.ru.

Пока имя счастливчика неизвестно. Розыгрыш состоялся в ходе 6268-го тиража "Гослото "5 из 36". Победитель принял участие в одном тираже, сделав развернутую ставку стоимостью 480 рублей.

Отметим, что житель Алтайского края с начала года стал уже 16-м победителем в категории более одного миллиона рублей.

Напомним, неделю назад три миллиона рублей выиграл житель Красноярского края.

