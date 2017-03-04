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Российский лыжник Сергей Устюгов сбрил бороду после того, как завоевал золотую медаль на Чемпионате мира в финском Лахти. Об этом пишет "ТАСС".

Как сообщает издание, спортсмен завоевал золото в командном спринте. Кроме этого, он получил два серебра в личном спринте и эстафете. Устюгов рассказал, что отращивал бороду из-за суеверия.

Лыжник отметил, что сейчас закончились соревнования, на которых ему нужно было сконцентрироваться. Теперь он намерен расслабиться на Чемпионате мира и получить удовольствие от участия в гонке.

Отметим, что заключительная гонка пройдет в воскресенье, 5 марта.