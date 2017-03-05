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Новости

Радикалы заблокировали соединяющую Украины и Россию железную дорогу

, ИА "Амител"
Радикалы в течение месяца планируют захватить все восемь железнодорожных переходов на границе

Фото: severpost.ru

Участники блокады в Донбассе начали возводить преграды на железной дороге в Конотопе Сумской области на границе с РФ, чтобы помешать грузоперевозкам между странами. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу штаба блокады в Facebook.

В записи сказано, что сейчас идет инженерное обустройство местности. В штабе подчеркнули, что обустройством позиций в Конотопе занимаются "ветераны войны за независимость" и "общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева".

РИА Новости уточняет, что радикалы сообщили об остановке на станции Конотоп несколько поездов из России, в том числе с углем.

Также они добавили, что собираются в течение месяца взять под контроль Украины все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым идет торговля с РФ.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.03.2017 08:55
- гость -

Быстрее допилят сук на котором сидят.

0  0
5.03.2017 09:32
- гость -

А газопровод, газопровод когда взорвут?

0  0
5.03.2017 09:45
Старый

Давно пора ввести визовый режим с Украиной.

0  0
5.03.2017 09:46
- гость -

Теперь надо говорить "в УкраинЫ", или " На УкраинЫ"- новая приоритетной -Праймиристская фишка?

0  0
5.03.2017 09:55
- гость -

А почему никто не говорит, зачем России торговать с бандероской Украиной? Может есть смысл прекратить торговлю до смены власти и извинений Украины?

0  0
5.03.2017 10:09
- гость -

Костя правильно заметил, Порошенко говорит, что идет война, но при этом торгует как ни в чем не бывало

0  0
5.03.2017 10:10
- гость -

Фото скадрировано плохо - не надо было резать по столбам и по перекладине.

0  0
5.03.2017 10:24
- гость -

вот так надо было кадрировать? _http://gd-resurs.myjino.ru/wp-content/uploads/2017/02/cropped-geldor-1.jpg

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