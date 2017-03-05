Фото: severpost.ru
Участники блокады в Донбассе начали возводить преграды на железной дороге в Конотопе Сумской области на границе с РФ, чтобы помешать грузоперевозкам между странами. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу штаба блокады в Facebook.
В записи сказано, что сейчас идет инженерное обустройство местности. В штабе подчеркнули, что обустройством позиций в Конотопе занимаются "ветераны войны за независимость" и "общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева".
РИА Новости уточняет, что радикалы сообщили об остановке на станции Конотоп несколько поездов из России, в том числе с углем.
Также они добавили, что собираются в течение месяца взять под контроль Украины все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым идет торговля с РФ.
Комментарии
Быстрее допилят сук на котором сидят.
А газопровод, газопровод когда взорвут?
Давно пора ввести визовый режим с Украиной.
Теперь надо говорить "в УкраинЫ", или " На УкраинЫ"- новая приоритетной -Праймиристская фишка?
А почему никто не говорит, зачем России торговать с бандероской Украиной? Может есть смысл прекратить торговлю до смены власти и извинений Украины?
Костя правильно заметил, Порошенко говорит, что идет война, но при этом торгует как ни в чем не бывало
Фото скадрировано плохо - не надо было резать по столбам и по перекладине.
вот так надо было кадрировать? _http://gd-resurs.myjino.ru/wp-content/uploads/2017/02/cropped-geldor-1.jpg