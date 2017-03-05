Фото: severpost.ru

Участники блокады в Донбассе начали возводить преграды на железной дороге в Конотопе Сумской области на границе с РФ, чтобы помешать грузоперевозкам между странами. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу штаба блокады в Facebook.

В записи сказано, что сейчас идет инженерное обустройство местности. В штабе подчеркнули, что обустройством позиций в Конотопе занимаются "ветераны войны за независимость" и "общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева".

РИА Новости уточняет, что радикалы сообщили об остановке на станции Конотоп несколько поездов из России, в том числе с углем.

Также они добавили, что собираются в течение месяца взять под контроль Украины все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым идет торговля с РФ.