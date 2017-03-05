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Белый дом собирается сократить финансовую помощь другим странам

, ИА "Амител"
В администрации Трампа считают, что данная мера позволить тратить уходившие за рубеж деньги внутри страны

Фото: nbcnews.com

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни заявил, что Соединенные Штаты собираются сократить объемы финансовой поддержки, которая оказывается другим странам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

По словам Малвейни, сокращение объема выделяемых средств позволит администрации президента США Дональда Трампа сэкономить деньги, которые нужны для увеличения расходов на оборону. Также он подчеркнул, что данная мера позволит потратить уходившие ранее за рубеж средства внутри страны. Малвейни сформулировал главную идею инициативы следующим образом: "Чем меньше тратится денег за рубежом, тем больше будет потрачено внутри страны".

Издание отмечает, что днем ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился сократить на 37% объем расходов на внешнеполитическую активность. Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники добавляло, что Тиллерсон предложил сократить бюджет Госдепартамента и Агентства США по международному развитию на 20%.

Подчеркивается, что в то же время глава Соединенных Штатов попросил американский конгресс об увеличении финансирования оборонной сферы. По мнению республиканца, расходы в военной отрасли должны увеличиться на 54 миллиарда долларов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.03.2017 09:47
- гость -

Судя по последним зарубежным поездкам российского гаранта, у Кремля совсем другие намерения.

"Чем меньше тратится денег за рубежом, тем больше будет потрачено внутри страны" - это не наш путь. Наш "Чем больше награбленного вывезем, тем лучше будет в будущем детям олигархов и чиновников"

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