Фото: youtube.com

В Барнауле автомобилист проехал на машине по полосе встречного движения. Ролик с необычным инцидентом зафиксировал один из горожан и выложил в паблик Barnaul 22 во "ВКонтакте".

По словам автора записи, авто проехало по "встречке" на улице 40 лет Октября.

На кадрах видно, что водители, которые ехали по данной полосе правильно, решили сдать назад перед "заблудившимся" авто. Оператор назвал их "бесхребетными".

В комментариях пользователи недоумевают, почему водители уступили дорогу двигающейся в неправильную сторону машине. Некоторые предположили, что автомобиль оказался не на своей полосе из-за ошибки навигатора, другие же посчитали, что за рулем находилась женщина.