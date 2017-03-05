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Барнаульцы обсуждают водителя, проехавшего по "встречке". Видео

, ИА "Амител"
Автомобили, ехавшие правильно по своей полосе, уступили машине дорогу

Фото: youtube.com

В Барнауле автомобилист проехал на машине по полосе встречного движения. Ролик с необычным инцидентом зафиксировал один из горожан и выложил в паблик Barnaul 22 во "ВКонтакте".

По словам автора записи, авто проехало по "встречке" на улице 40 лет Октября.

На кадрах видно, что водители, которые ехали по данной полосе правильно, решили сдать назад перед "заблудившимся" авто. Оператор назвал их "бесхребетными".

В комментариях пользователи недоумевают, почему водители уступили дорогу двигающейся в неправильную сторону машине. Некоторые предположили, что автомобиль оказался не на своей полосе из-за ошибки навигатора, другие же посчитали, что за рулем находилась женщина.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.03.2017 10:07
- гость -

Просто пропустили до поворота что бы мог развернутся.

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5.03.2017 10:07
- гость -

Скорее всего, выехал из двора между домами 40 лет Октября, 21 и 23 и заблудился.

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5.03.2017 10:13
Гость

Баба както из новой Ленты повстечке выезжала и ещевсем дико бибикала, но так как я сама баба не уступила, а начала бибикать в ответ

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5.03.2017 10:14
Дюша

Ну и что такого. Ну надо позарез было либо перепутал чего, другие дипломатично пропустили. А ЛУЧШЕ ЧТО ЛИ КАК ПРО ДВУХ БАРАНОВ. Людьми надо быть, а не быками.

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5.03.2017 10:21
- гость -

Дюша 5 марта 2017 г. 10:14 Андрюха ты где был то ?

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