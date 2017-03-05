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Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс раскритиковал агентство Associated Press, которое опубликовало личный электронный адрес его жены Карен, пишет "Интерфакс".

В субботу, 4 марта, в своем Twitter Пенс написал, что своей публикацией АР "нарушило право (супруги — ред.) на частную жизнь и нашу безопасность".

Уточняется, что вице-президент обратился с письмом к исполнительному директору агентства Гэри Прюитту.

Агентство напоминает, что адрес супруги Пенса опубликовали в минувшую пятницу, 3 марта. Тогда AP сообщило, что адреса Пенсов опертора AOL используются для публичной работы как минимум с 2013 года. После обращения вице-президента Штатов агентству пришлось удалить почтовые адреса из публикаций.

Ранее средства массовой информации обвинили Пенса в использовании рабочей почты для личных нужд. По словам самого вице-президента, он никогда не нарушал закон штата.